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سرايا القدس: دمرنا بالاشتراك مع كتائب القسام دبابة ميركافا 4 عند مفترق أبو عياش في حي تل السلطان غربي رفح

Lebanon 24
12-08-2024 | 11:53
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