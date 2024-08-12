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كتائب القسام- طولكرم: ننعى الشهيد القسامي طارق داوود الذي اغتالته الوحدات الخاصة الإسرائيلية قرب قلقيلية

Lebanon 24
12-08-2024 | 15:25
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