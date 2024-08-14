Advertisement

أخبار عاجلة

هوكشتاين: نأمل في لبنان أن نصل إلى نهاية الأزمة ونستطيع أن نصل إلى هذا الأمر الآن ونُدرك أننا يجب أن نعمل سوياً على وقف النزاع في غزة

Lebanon 24
14-08-2024 | 05:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هوكشتاين: نأمل عدم الوصول إلى حرب بين "حزب الله" وإسرائيل والوقت حان الآن لإنهاء الصراع والتصعيد
lebanon 24
14/08/2024 14:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكشتاين: أميركا تؤيد أن يعيش الشعب اللبناني بسلام وازدهار وهذه رسالتنا التي نوجهها للجميع وهذه المنطقة عانت مما يكفي وكلما طال وقت النزاع تصبح فرص الأخطاء وحوادث استهداف المدنيين كبيرة وواردة
lebanon 24
14/08/2024 14:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"القناة 12" الإسرائيلية: مبعوث بايدن آموس هوكشتاين يصل الى تل أبيب لاستئناف جهوده لتسوية الأزمة بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
14/08/2024 14:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكشتاين: نتمنى أن لا نحتاج لأكثر من 18 شهراً من التمديد للبنانيين في أميركا ونعمل على إنعاش الإقتصاد اللبناني بطرق مختلفة
lebanon 24
14/08/2024 14:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:02 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:14 | 2024-08-14
07:13 | 2024-08-14
07:11 | 2024-08-14
07:10 | 2024-08-14
07:08 | 2024-08-14
07:08 | 2024-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24