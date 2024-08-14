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أخبار عاجلة
جرافات الاحتلال العسكرية تدمّر مركبات الفلسطينيين خلال اقتحامها شارع عمان شرقي نابلس
Lebanon 24
14-08-2024
|
18:08
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