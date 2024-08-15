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الطفل جو شنبور في مستشفى القديس جاورجيوس (الروم) في الأشرفية بحاجة ماسة إلى دم من فئة (O+) الرجاء الاتصال على الرقم + 966599720770 WhatsApp

Lebanon 24
15-08-2024 | 11:41
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