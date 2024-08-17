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وكالة تاس الروسية نقلاً عن سفير طهران: إيران مستعدة لنقل الغاز الروسي عبر أراضيها

Lebanon 24
17-08-2024 | 04:43
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