Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة حالات الطوارئ الروسية: لا مخاوف من احتمال حدوث تسونامي بعد الزلزال

Lebanon 24
17-08-2024 | 16:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الطوارئ الروسية: سقوط صاروخ يشتبه أنه من طراز "توتشكا-أو" قرب منشأة للطاقة في مقاطعة كورسك (الجزيرة)
lebanon 24
18/08/2024 11:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على منطقة إيفانيفكا في أوكرانيا (الشرق)
lebanon 24
18/08/2024 11:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة: القصف المدفعي الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية على بلدة الخيام أدى إلى إصابة مواطنين بحالة اختناق حادة استدعت إدخالهما إلى مستشفى مرجعيون الحكومي حيث عولجا في قسم الطوارئ
lebanon 24
18/08/2024 11:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني بطائرة مسيرة وتدميرها فوق منطقة بيلغورود
lebanon 24
18/08/2024 11:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:17 | 2024-08-18
04:14 | 2024-08-18
04:06 | 2024-08-18
03:54 | 2024-08-18
03:36 | 2024-08-18
03:21 | 2024-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24