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معاريف عن وزير الاقتصاد الإسرائيلي: سأصوت لصفقة التبادل حتى لو كان ذلك على حساب إسقاط الحكومة (الجزيرة)

Lebanon 24
20-08-2024 | 03:07
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