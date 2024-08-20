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باراك أوباما في كلمة له أمام مؤتمر الحزب الديمقراطي: أشعر بالأمل بعد ترشيح كامالا هاريس

Lebanon 24
20-08-2024 | 23:06
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