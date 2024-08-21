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حماس خلال لقاء مع قيادة حركة الجهاد: أي اتفاق لابد أن يحقق الوقف الشامل للعدوان والانسحاب الكامل من القطاع

Lebanon 24
21-08-2024 | 16:09
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