Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجّار: في كانون الأول 2023 دخلنا بعملية تعثر الأموال والهبات لدعم الأسر الأكثر فقرًا

Lebanon 24
22-08-2024 | 04:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حجّار: التعثر لم يكن مسؤوليتنا وإنما كان تعثرًا بسبب الأوضاع الدولية
lebanon 24
22/08/2024 12:41:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية السودان: الدعم السريع يشن حملة لتجويع مناطق معينة في البلاد (الحدث)
lebanon 24
22/08/2024 12:41:33 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: جهودنا مبذولة للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الأحياء في المرحلة الأولى من الصفقة (الجزيرة)
lebanon 24
22/08/2024 12:41:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي خلال إجتماعه مع وزير الخارجية الفرنسية: لدعم التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لفترة سنة
lebanon 24
22/08/2024 12:41:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:37 | 2024-08-22
05:10 | 2024-08-22
05:08 | 2024-08-22
04:52 | 2024-08-22
04:46 | 2024-08-22
04:46 | 2024-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24