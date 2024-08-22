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القناة 14 الإسرائيلية عن رئيس مجلس الجليل الأعلى: نشاط "حزب الله" يتزايد ومستوى الأمن في الشمال أقل

Lebanon 24
22-08-2024 | 10:51
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