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القناة 14 الإسرائيلية عن رئيس مجلس الجليل الأعلى: نشاط "حزب الله" يتزايد ومستوى الأمن في الشمال أقل
Lebanon 24
22-08-2024
|
10:51
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