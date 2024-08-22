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القناة 13 عن تقديرات للجيش الإسرائيلي: نستعد لرد من حزب الله الأسبوع المقبل إذا انهارت المحادثات بشأن غزة

Lebanon 24
22-08-2024 | 15:46
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