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هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: على نتنياهو أن يستمع لموقف قادة أجهزة الأمن والتصديق على الصفقة

Lebanon 24
22-08-2024 | 16:24
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