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بوريل: بحثت مع وزير الخارجية الإيراني أيضاً وقف تعاونها العسكري مع روسيا ونزع فتيل التوترات الإقليمية

Lebanon 24
22-08-2024 | 17:37
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