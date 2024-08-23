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وزير الخارجية الإسرائيلية: قيام دولة فلسطينية يعني وجود قاعدة إيرانية في غزة والضفة الغربية تماما كما هو الحال في لبنان واليمن وسوريا والعراق

Lebanon 24
23-08-2024 | 02:20
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