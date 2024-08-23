Advertisement

أخبار عاجلة

مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان سيقوم بأول زيارة للصين الأسبوع المقبل (أكسيوس)

Lebanon 24
23-08-2024 | 05:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: تقديرنا متطابق مع التقييم الإسرائيلي بأن إيران قد تهاجم هذا الأسبوع (التلفزيون العربي)
lebanon 24
23/08/2024 15:21:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس الأميركي: ستواصل الولايات المتحدة العمل على حل دبلوماسي لإنهاء الهجمات تماما على الجبهة بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
23/08/2024 15:21:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي: لا تغيير بشأن وقف شحن قنابل زنة 2000 رطل إلى إسرائيل (العربية)
lebanon 24
23/08/2024 15:21:13 Lebanon 24 Lebanon 24
غالانت ومستشار الأمن القومي الأميركي بحثا ضرورة تغيير "الواقع الأمني" على حدود إسرائيل مع لبنان
lebanon 24
23/08/2024 15:21:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:13 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:09 | 2024-08-23
08:06 | 2024-08-23
07:25 | 2024-08-23
07:13 | 2024-08-23
07:09 | 2024-08-23
06:41 | 2024-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24