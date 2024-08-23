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أخبار عاجلة
المرصد السوري: مسيرة يعتقد أنها للتحالف تقصف دراجة نارية وتقتل شخصا بريف إدلب
Lebanon 24
23-08-2024
|
08:09
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