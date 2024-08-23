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القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع: مباحثات القاهرة كانت إيجابية وبناءة وقلصت الفجوات مع المصريين بشأن معبر رفح

Lebanon 24
23-08-2024 | 08:46
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