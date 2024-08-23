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أخبار عاجلة
وزير الخارجية الفلسطيني: من المحتمل أن تقوم إسرائيل بعملية عسكرية واسعة النطاق بالضفة الغربية قريبا
Lebanon 24
23-08-2024
|
10:18
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