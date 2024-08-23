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منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض: محادثات القاهرة أمس بشأن هدنة غزة كانت بناءة وهي مستمرة لليوم

Lebanon 24
23-08-2024 | 10:45
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