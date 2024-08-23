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المجلس الإقليمي للجليل الأعلى: نطلب من سكان بلدات شمال سهل الحولة والمستوطنات التي أخليت من إصبع الجليل تقليص الحركة (الميادين)

Lebanon 24
23-08-2024 | 12:26
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