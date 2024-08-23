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أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: نتنياهو قبل جزئيا طلب بايدن ووافق على التنازل عن موقع إسرائيلي واحد على طول الحدود

Lebanon 24
23-08-2024 | 12:44
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