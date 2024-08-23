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التلفزيون السوري: 7 جرحى من المدنيين في غارات إسرائيلية على المنطقة الوسطى (سكاي نيوز)

Lebanon 24
23-08-2024 | 14:24
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