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3 جرحى جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع

Lebanon 24
23-08-2024 | 18:20
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