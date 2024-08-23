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أخبار عاجلة
الشرطة الألمانية: هجوم منفرد وراء استهداف مدنيين في مهرجان غرب ألمانيا
Lebanon 24
23-08-2024
|
19:16
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