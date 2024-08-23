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وسائل اعلام فلسطينية: إطلاق نار وسماع دوي انفجارات متتالية شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

Lebanon 24
23-08-2024 | 23:29
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