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السلطات المحلية الفرنسية: إصابة شرطي بجروح جراء إضرام النار في سيارتين وانفجار أمام معبد يهودي في مدينة لا غراند موت جنوبي فرنسا (الجزيرة)

Lebanon 24
24-08-2024 | 05:17
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