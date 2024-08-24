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الخارجية الإماراتية: دولة الإمارات ستظل ملتزمة بدعم الشعب السوداني في استعادة السلام وضمان إيصال المساعدات التي يحتاج إليها بشدة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
24-08-2024 | 06:53
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