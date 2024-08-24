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معاريف: الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض جسما جويا مشبوها قبالة شواطئ مدينة نهاريا (الجزيرة)

Lebanon 24
24-08-2024 | 07:34
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