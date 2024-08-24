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رويترز: من المتوقع أن يحضر وزير الخارجية القطري مفاوضات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
24-08-2024 | 08:56
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