Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو مصرّ على بقاء قواته في محور فيلادلفيا من معبر كرم أبو سالم إلى البحر (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
24-08-2024 | 10:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: إصرار نتنياهو على البقاء في محور فيلادلفيا قد يؤدي إلى انهيار المفاوضات
lebanon 24
24/08/2024 19:01:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: سكان خط المواجهة في شمال إسرائيل مطالبون بالبقاء بمحاذاة المناطق الآمنة حتى إشعار آخر (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
24/08/2024 19:01:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصادر في فريق التفاوض: تصريحات نتنياهو تهدف إلى إفشال مفاوضات التهدئة في غزة وهو يعلم أننا في فترة حرجة نعمل فيها على إيجاد حلول لمحور فيلادلفيا وممر نتساريم
lebanon 24
24/08/2024 19:01:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تطالب بالسيطرة على محور فيلادلفيا والتأكيد على عدم وجود حماس في معبر رفح
lebanon 24
24/08/2024 19:01:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:56 | 2024-08-24
11:51 | 2024-08-24
11:49 | 2024-08-24
11:19 | 2024-08-24
11:19 | 2024-08-24
11:18 | 2024-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24