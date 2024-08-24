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وزير خارجية مصر لنظيره الإيراني: يجب تفادي انزلاق المنطقة في حلقة مفرغة من العنف (الجزيرة)

Lebanon 24
24-08-2024 | 12:43
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