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ناسا تقرر إعادة رائدي الفضاء الأميركيين العالقين في محطة الفضاء الدولية باستخدام مركبة تابعة لشركة "سبيس إكس" بداية العام القادم (الحرة)

Lebanon 24
24-08-2024 | 13:20
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