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مصادر طبية للجزيرة: 71 شهيدا إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة وسط وجنوبي قطاع غزة اليوم

Lebanon 24
24-08-2024 | 14:49
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