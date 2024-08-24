28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
انفجارات تهز مناطق كراماتورسك وسلافيانسك شرقي أوكرانيا (العربية)
Lebanon 24
24-08-2024
|
15:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الأوكراني: روسيا نقلت بعض القوات من جنوب أوكرانيا لمناطق أخرى (العربية)
Lebanon 24
الجيش الأوكراني: روسيا نقلت بعض القوات من جنوب أوكرانيا لمناطق أخرى (العربية)
25/08/2024 06:49:50
25/08/2024 06:49:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر أوكرانية: مقتل 5 مدنيين في هجوم روسي على بلدة شرقي أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
مصادر أوكرانية: مقتل 5 مدنيين في هجوم روسي على بلدة شرقي أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
25/08/2024 06:49:50
25/08/2024 06:49:50
Lebanon 24
Lebanon 24
غاز بروم الروسية: هجمات أوكرانيا في سودجا بكورسك تهدد إمدادات الغاز لأوروبا (العربية)
Lebanon 24
غاز بروم الروسية: هجمات أوكرانيا في سودجا بكورسك تهدد إمدادات الغاز لأوروبا (العربية)
25/08/2024 06:49:50
25/08/2024 06:49:50
Lebanon 24
Lebanon 24
معارك عنيفة في مناطق شمال غربي كورسك (العربية)
Lebanon 24
معارك عنيفة في مناطق شمال غربي كورسك (العربية)
25/08/2024 06:49:50
25/08/2024 06:49:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تزوّج 17 مرّة.. ممثل سوريّ لمُقدّمة برامج لبنانيّة: أبحث عن الـ18 "وإذا بترشحي حالك أنا جاهز"
Lebanon 24
تزوّج 17 مرّة.. ممثل سوريّ لمُقدّمة برامج لبنانيّة: أبحث عن الـ18 "وإذا بترشحي حالك أنا جاهز"
05:27 | 2024-08-24
24/08/2024 05:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت ثم تطلقت بعد 3 أشهر فقط.. شاهدوا كيف أصبحت دينا عازار ملكة جمال لبنان السابقة (صور)
Lebanon 24
تزوجت ثم تطلقت بعد 3 أشهر فقط.. شاهدوا كيف أصبحت دينا عازار ملكة جمال لبنان السابقة (صور)
02:51 | 2024-08-24
24/08/2024 02:51:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا أطلت من دون زوجها ناصيف زيتون.. شاهدوا ماذا فعلت دانييلا رحمة مع أصدقائها (صور)
Lebanon 24
مُجددا أطلت من دون زوجها ناصيف زيتون.. شاهدوا ماذا فعلت دانييلا رحمة مع أصدقائها (صور)
03:13 | 2024-08-24
24/08/2024 03:13:06
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجته لديها 3 بنات من زواج سابق.. سيلفيو شيحا يُرزق بمولودته الأولى وهذا اسمها (صورة)
Lebanon 24
زوجته لديها 3 بنات من زواج سابق.. سيلفيو شيحا يُرزق بمولودته الأولى وهذا اسمها (صورة)
00:17 | 2024-08-24
24/08/2024 12:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
24/08/2024 03:26:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
23:49 | 2024-08-24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنهاجم كل مكان في لبنان يشكل تهديدا لإسرائيل
23:48 | 2024-08-24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نعمل بالتنسيق مع الجيش الأمريكي الذي وصل قائد جيوشه إلى الأردن أمس
23:43 | 2024-08-24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ: نراقب ومستعدون لأي هجوم من أي مكان وليس فقط لبنان
23:41 | 2024-08-24
البيت الأبيض: الرئيس الأميركي جو بايدن يتابع الأحداث في إسرائيل ولبنان
23:40 | 2024-08-24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: ندعو المواطنين للاستجابة للتعليمات الأمنية في ظل تهديدات "حزب الله"
23:40 | 2024-08-24
وسائل إعلام إسرائيلية: الجبهة الداخلية تمنع التجمعات بدءاً من تل أبيب الكبرى وصولاً إلى شمال إسرائيل
فيديو
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
25/08/2024 06:49:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
25/08/2024 06:49:50
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
25/08/2024 06:49:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24