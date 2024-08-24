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حماس تبلغ الوسطاء رفضها للوجود الإسرائيلي على محوري فيلادلفيا ونتساريم (الحدث)

Lebanon 24
24-08-2024 | 16:54
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