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نتنياهو: أصدرنا تعليمات للجيش بالتحرك الاستباقي لإزالة تهديدات حزب الله

Lebanon 24
25-08-2024 | 01:43
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