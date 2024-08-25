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نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي كبير: الجيش الأمريكي في وضع أفضل للتعامل مع تهديدات #إيران

Lebanon 24
25-08-2024 | 03:08
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