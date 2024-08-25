Advertisement

أخبار عاجلة

"نيويورك تايمز" نقلا عن مصدر غربي: الضربات الإسرائيلية دمرت كل منصات الصواريخ المعدة لضرب تل أبيب

Lebanon 24
25-08-2024 | 06:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين غربيين: محادثات غير مباشرة بين حزب الله وإسرائيل ستركز أيضا على كيفية ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية
lebanon 24
25/08/2024 14:46:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز": إيران تدرس مهاجمة أهداف عسكرية قرب أبيب وحيفا بالطائرات بدون طيار والصواريخ
lebanon 24
25/08/2024 14:46:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين غربيين: وساطات بين حزب الله وإسرائيل تركز على انسحاب مقاتلي حزب الله من المناطق الحدودية ونشر مزيد من قوات الجيش
lebanon 24
25/08/2024 14:46:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن قائد منطقة إيالون في الشرطة الإسرائيلية: الشرطة متأكدة بنسبة 99% من أن الانفجار الذي أودى بحياة رجل في تل أبيب الليلة الماضية كان "محاولة لهجوم إرهابي"
lebanon 24
25/08/2024 14:46:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:53 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:16 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:06 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:44 | 2024-08-25
07:43 | 2024-08-25
07:40 | 2024-08-25
07:23 | 2024-08-25
07:22 | 2024-08-25
07:21 | 2024-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24