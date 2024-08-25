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أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل تتحرك بمفردها ضد حزب الله ولكن بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة

Lebanon 24
25-08-2024 | 07:02
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