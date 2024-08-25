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يسرائيل هيوم: إذا كان حزب الله راضيا عن رده اليوم فإن إسرائيل لن توسع الحملة وسيمكن إغلاق ملف اغتيال فؤاد شكر

Lebanon 24
25-08-2024 | 07:22
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