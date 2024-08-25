Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول في حزب الله: الرد على مقتل فؤاد شكر تأجّل لاعتبارات سياسية لاسيما مفاوضات غزة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
25-08-2024 | 08:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: نعتقد أن القادة الإيرانيين قرروا تأجيل الرد على اغتيال هنية لكن الخشية من أن تحث طهران حزب الله على الهجوم (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/08/2024 17:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إيراني: سنشن وحزب الله هجوما مباشرا على إسرائيل إذا فشلت محادثات غزة أو إذا شعرنا بأن إسرائيل تماطل في المفاوضات (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/08/2024 17:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن يوست عن مسؤولين أميركيين: نصرالله ربما تراجع عن إطلاق وابل من الصواريخ على تل أبيب لكن لديه العديد من الأهداف الإسرائيلية للاختيار من بينها (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/08/2024 17:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصادر إيرانية: التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة قد يؤخر الرد الإيراني على مقتل هنية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/08/2024 17:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:53 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:16 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:41 | 2024-08-25
10:41 | 2024-08-25
10:37 | 2024-08-25
10:26 | 2024-08-25
10:20 | 2024-08-25
09:59 | 2024-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24