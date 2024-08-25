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نصرالله: إذا كانت نتيجة عملية الرد الأولي مرضية فإن عملية الرد تكون تمت وإذا لم تكن كافية فنحتفظ بحق الرد

Lebanon 24
25-08-2024 | 11:52
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بعد عملية "يوم الأربعين".. نصرالله: إذا كان الردّ مرضيًا فسنعتبره كافيًا وإن لم يكن فسنحتفظ بحق الرد
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26/08/2024 03:17:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: عمليتنا اليوم قد تكون مفيدة للطرف الفلسطيني أو للطرف العربي بالنسبة للمفاوضات والرسالة للعدو ومن خلفه الأميركي بأن أي آمال بإسكات جبهات الإسناد هي آمال خائبة رغم التضحيات خصوصاً في الجبهة اللبنانية
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26/08/2024 03:17:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: قبلنا التحدي بالعمل في ظل الاستنفار العالي الإسرائيلي والأميركي ولم يكن لنا مصلحة في تأخير الرد أكثر من ذلك
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