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بقاء إسرائيل في غزة بعد الحرب ضمن أبرز نقاط الخلاف بالمفاوضات (العربية)

Lebanon 24
25-08-2024 | 13:58
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