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الجيش الإسرائيلي: دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة مسيرة شرق بحيرة طبريا تسللت من سوريا

Lebanon 24
26-08-2024 | 00:53
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