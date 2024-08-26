Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الداخلية الباكستاني: مقتل 23 على الأقل في هجوم مسلح بجنوب غرب البلاد

Lebanon 24
26-08-2024 | 01:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الباكستاني: مقتل 8 جنود بهجوم على قاعدة عسكرية شمال غرب البلاد
lebanon 24
26/08/2024 09:43:24 Lebanon 24 Lebanon 24
باكستان.. مقتل 23 شخصا على الأقل بهجمات نفذها مسلحون
lebanon 24
26/08/2024 09:43:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الألمانية: مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في هجوم بمدينة زولينجن غربي البلاد
lebanon 24
26/08/2024 09:43:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أسوشيتد برس: مقتل 85 سودانيا بهجوم للدعم السريع على قرية وسط البلاد
lebanon 24
26/08/2024 09:43:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:33 | 2024-08-26
02:32 | 2024-08-26
02:20 | 2024-08-26
02:13 | 2024-08-26
02:12 | 2024-08-26
02:10 | 2024-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24