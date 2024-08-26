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الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في أوكرانيا بعد رصد صواريخ فرط صوتية وانفجارات في خاركيف ودنيبرو وزابوروجيا
Lebanon 24
26-08-2024
|
01:32
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