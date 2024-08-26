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معاريف عن زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو تعرض علينا الحرب إلى الأبد وينبغي ألا يكون هذا هدفنا
Lebanon 24
26-08-2024
|
02:33
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