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وزير الداخلية الإسرائيلي ردا على تصريحات بن غفير بشأن المسجد الأقصى: افتقار بن غفير إلى الذكاء قد يؤدي إلى إراقة الدماء

Lebanon 24
26-08-2024 | 03:17
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